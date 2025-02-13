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Норвегія закупить для України ППО у США на $107 млн

ППО Patriot. Ілюстративне фото: Getty ImagesППО Patriot. Ілюстративне фото: Getty Images

Уряд Норвегії виділить Україні 1,2 мільярда крон на протиповітряну оборону. Це приблизно 107 мільйонів доларів. 

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік повідомив про це українського міністра оборони Рустема Умєрова під час засідання контактної групи, інформує пресслужба уряду Норвегії.

«Європа повинна зробити більше для України, і Норвегія стоїть на цьому. Протиповітряна оборона вже давно є найпріоритетнішою військовою потребою України та є надзвичайно важливою для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури та населення України», — сказав міністр оборони Норвегії.

Оплату за ППО внесуть через програму JUMPSTART, яку Норвегія вже використовувала для надсилання коштів на посилення українських повітряних сил та передачі винищувачів F-16. Зазначається, що ці кошти є частиною 22,5 мільярдів крон, які підуть на військову підтримку України у 2025 році від Норвегії.

Раніше Норвегія виділила 700 мільйонів норвезьких крон (більше 61,3 мільйонів доларів) на багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України.

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