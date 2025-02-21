У двох навчальних закладах Миколаєва встановили генератори

У Миколаєві встановили нові генератори для ліцею та гімназії, фото: Центр підтримки бізнесу

Миколаївський ліцей №28 та гімназія №50 отримали нові генератори, які забезпечать роботу навчальних закладів під час можливих відключень світла.

Генератори потужністю 25 кВт, повідомили у Центрі підтримки бізнесу.

Обладнання зможе живити укриття, їдальні та критично важливі системи. Зазначається, що вартість одного генератора перевищує півмільйона гривень.

Це частина програми з енергозабезпечення навчальних закладів Миколаєва. Раніше генератори вже встановили у ліцеях №22, №55 та дошкільному закладі №5.

У Миколаєві встановили нові генератори для ліцею та гімназії, фото: Центр підтримки бізнесу У Миколаєві встановили нові генератори для ліцею та гімназії, фото: Центр підтримки бізнесу

Проєкт реалізований за підтримки Ukraine Task Force of Rotary Germany, «Ротарі Клубу Миколаїв» та гуманітарного штабу «Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку».

У Миколаєві встановили нові генератори для ліцею та гімназії, фото: Центр підтримки бізнесу У Миколаєві встановили нові генератори для ліцею та гімназії, фото: Центр підтримки бізнесу

Нагадаємо, що раніше благодійники передали генератор для миколаївського дитячого садка №5.