У двох навчальних закладах Миколаєва встановили генератори
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- Марія Хаміцевич
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13:10, 21 лютого, 2025
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Миколаївський ліцей №28 та гімназія №50 отримали нові генератори, які забезпечать роботу навчальних закладів під час можливих відключень світла.
Генератори потужністю 25 кВт, повідомили у Центрі підтримки бізнесу.
Обладнання зможе живити укриття, їдальні та критично важливі системи. Зазначається, що вартість одного генератора перевищує півмільйона гривень.
Це частина програми з енергозабезпечення навчальних закладів Миколаєва. Раніше генератори вже встановили у ліцеях №22, №55 та дошкільному закладі №5.
Проєкт реалізований за підтримки Ukraine Task Force of Rotary Germany, «Ротарі Клубу Миколаїв» та гуманітарного штабу «Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку».
Нагадаємо, що раніше благодійники передали генератор для миколаївського дитячого садка №5.
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