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Миколаїв отримав техніку від Японії для ремонту мереж водоканалу

«Миколаїводоканал» отримав техніку від Японії. Фото: Миколаїводоканал«Миколаїводоканал» отримав техніку від Японії. Фото: Миколаїводоканал

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало благодійну допомогу від Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA).

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що уряд Японії передав автомобільний трал.

«Підприємство давно потребувало саме такої техніки, її використовуватимуть для перевезення технологічного транспорту, великих виробничих елементів тощо», — додали в повідомленні.

«Миколаїводоканал» отримав техніку від Японії. Фото: Миколаїводоканал«Миколаїводоканал» отримав техніку від Японії. Фото: Миколаїводоканал

Нагадаємо, Миколаїв отримав техніку та обладнання від японського агентства міжнародного співробітництва JICA на 108,5 мільйонів гривень.

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