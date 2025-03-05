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Японське агентство JICA хоче замінити USAID в деяких українських проєктах

Японське агентство JICA хоче замінити USAID в деяких українських проєктах. Фото: Getty ImageЯпонське агентство JICA хоче замінити USAID в деяких українських проєктах. Фото: Getty Image

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, за які раніше відповідало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага на V українсько-японському форумі, пише «Укрінформ».

Він розповів, що підходи USAID і JICA дещо відрізняються, тому буде непросто підхопити певні програми, які впроваджувало USAID. Зокрема у правовій сфері, а також напряму фінансувати громадянське суспільство.

«Ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше. Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі», — сказав Хідекі Мацунага.

Нагадаємо, 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».

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