Україна отримає зброю від Франції на €195 млн: кошти оплатять активами РФ

Прапори України та Франції. Фото: Getty image

Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро, яка буде профінансована за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

До пакету допомоги увійдуть 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM, що використовуються на французьких винищувачах Mirage 2000, переданих Україні. Також Париж прискорить передачу легких танків AMX-10RC та бронетранспортерів VAB, які раніше були на озброєнні французької армії.

Лекорню зазначив, що Франція планує наростити виробництво військової техніки для підтримки як Збройних сил України, так і власної армії. Зокрема, компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale до чотирьох-п’яти у 2026 році

Крім того, французький уряд подвоїть виробництво протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) у 2025 році, а також авіаційних бомб AASM до 2026 року. Для цього будуть укладені партнерські угоди з оборонними компаніями Thales і EOS.

Серед головних пріоритетів на найближчий час міністр назвав виробництво боєприпасів, засоби радіоелектронної боротьби, розвиток дронів, роботизацію військ, штучний інтелект та космічні технології.

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення Україні 5 мільярдів канадських доларів, отриманих із заморожених активів Росії. Це приблизно 3,5 мільярдів доларів.