Україна отримає зброю від Франції на €195 млн: кошти оплатять активами РФ
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- Світлана Іванченко
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8:50, 09 березня, 2025
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Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро, яка буде профінансована за рахунок відсотків із заморожених російських активів.
Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю La Tribune Dimanche.
До пакету допомоги увійдуть 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM, що використовуються на французьких винищувачах Mirage 2000, переданих Україні. Також Париж прискорить передачу легких танків AMX-10RC та бронетранспортерів VAB, які раніше були на озброєнні французької армії.
Лекорню зазначив, що Франція планує наростити виробництво військової техніки для підтримки як Збройних сил України, так і власної армії. Зокрема, компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale до чотирьох-п’яти у 2026 році
Крім того, французький уряд подвоїть виробництво протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) у 2025 році, а також авіаційних бомб AASM до 2026 року. Для цього будуть укладені партнерські угоди з оборонними компаніями Thales і EOS.
Серед головних пріоритетів на найближчий час міністр назвав виробництво боєприпасів, засоби радіоелектронної боротьби, розвиток дронів, роботизацію військ, штучний інтелект та космічні технології.
Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення Україні 5 мільярдів канадських доларів, отриманих із заморожених активів Росії. Це приблизно 3,5 мільярдів доларів.
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