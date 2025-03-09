  • неділя

    9 березня, 2025

  • 9.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 9 березня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 9.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна отримає зброю від Франції на €195 млн: кошти оплатять активами РФ

Прапори України та Франції. Фото: Getty imageПрапори України та Франції. Фото: Getty image

Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро, яка буде профінансована за рахунок відсотків із заморожених російських активів. 

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

До пакету допомоги увійдуть 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM, що використовуються на французьких винищувачах Mirage 2000, переданих Україні. Також Париж прискорить передачу легких танків AMX-10RC та бронетранспортерів VAB, які раніше були на озброєнні французької армії.

Лекорню зазначив, що Франція планує наростити виробництво військової техніки для підтримки як Збройних сил України, так і власної армії. Зокрема, компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale до чотирьох-п’яти у 2026 році

Крім того, французький уряд подвоїть виробництво протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) у 2025 році, а також авіаційних бомб AASM до 2026 року. Для цього будуть укладені партнерські угоди з оборонними компаніями Thales і EOS.

Серед головних пріоритетів на найближчий час міністр назвав виробництво боєприпасів, засоби радіоелектронної боротьби, розвиток дронів, роботизацію військ, штучний інтелект та космічні технології.

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення Україні 5 мільярдів канадських доларів, отриманих із заморожених активів Росії. Це приблизно 3,5 мільярдів доларів. 

Останні новини про: Війна в Україні

Тимошенко заявила, що війну слід закінчити негайно, бо Європа використовує Україну як щит
Європейські країни шукають альтернативу Starlink для України, — FT
Російська армія атакувала громади Миколаївщини: обійшлося без жертв
Реклама

Читайте також:

новини

«Кожен з них не просто ім'я зі списку», — у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві оновлюють оголошення зупинок у електротранспорті: нові назви звучать голосом музиканта Алексєєва

Аліна Квітко
новини

Мін’юст хоче конфіскувати боксити Дерипаски на ₴2 млрд з Миколаївського глиноземного заводу

Катерина Середа
новини

Безпечні школи: ще два ліцеї на Миколаївщині візьмуть участь у програмі Міносвіти

Аліна Квітко
новини

Розірвала одну повістку у кабінеті командира, а другу відмовилась підписувати: у військовій частині заявили, що повідомили Ладигу про виклик до суду

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Російська армія атакувала громади Миколаївщини: обійшлося без жертв
Європейські країни шукають альтернативу Starlink для України, — FT
Тимошенко заявила, що війну слід закінчити негайно, бо Європа використовує Україну як щит

«Кожен з них не просто ім'я зі списку», — у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Юлія Бойченко

Російська армія атакувала громади Миколаївщини: обійшлося без жертв

У Первомайську через нестачу водіїв можуть з'явитися збої роботи маршруток, — виконком

Російські війська обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені