Україна відправила до Сирії майже 4 тисячі тонн гуманітарного борошна

Україна відправила 3850 тонн гуманітарного борошна до Сирії, фото: agropolit.com

Україна передала чергову партію гуманітарної допомоги Сирії в межах президентської ініціативи «Зерно з України». Цього разу відправили 3 850 тонн борошна, яке допоможе забезпечити хлібом місцеве населення.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

«Україна продовжує підтримувати сирійський народ. Ще одна партія гуманітарної допомоги надійшла до Сирії. Спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН борошно буде розподілено між місцевими пекарнями. Загалом українського борошна вистачить, аби годувати майже 60 тисяч осіб впродовж пів року», — зазначив він.

Раніше Україна вже передавала 500 тонн пшеничного борошна для 33 250 сирійських сімей. Тоді ж міністр особисто відвідав Сирію, щоб обговорити з місцевою владою подальші потреби.

Нагадаємо, що в Мінагрополітики підписали угоду з Китаєм про розширення українського аграрного експорту на китайський ринок.