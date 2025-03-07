Україна експортуватиме нову продукцію до Китаю

Підписання угоди з Китаєм. Фото: Мінагрополітики

В Мінагрополітики підписали угоду з Китаєм про розширення українського аграрного експорту на китайський ринок.

Про це йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

Зазначається, що 6 березня підписана важлива угода з Китайською Народною Республікою. Документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до постачання на китайський ринок таких продуктів:

водних продуктів дикого вилову (риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах);

гороху.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль наголосив на важливості цих домовленостей для українських експортерів.

«Китай є одним із найбільших світових імпортерів сільськогосподарської продукції, і відкриття нових можливостей для українських виробників дозволить не лише збільшити валютні надходження, а й закріпити Україну як надійного постачальника якісної агропродукції на міжнародному ринку. Впевнений, ми заклали міцну основу для розширення співпраці, адже останній контракт з Китаєм був підписаний 5 років тому», — наголосив Віталій Коваль.

Підписання угоди з Китаєм. Фото: Мінагрополітики Підписання угоди з Китаєм. Фото: Мінагрополітики

Згідно з прогнозами, реалізація цих домовленостей сприятиме зростанню експорту:

Виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. У 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 тисяч тонн, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 тисяч тонн. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.

Внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році склав 11,9 тисяч тонн, що на 6,2% більше, ніж у 2023 році. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі — до 19,9 тисяч тонн. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла 56,3 мільйона доларів США.

Раніше повідомлялося, що завдяки співпраці МЗС і Держпродспоживслужби у 2024 році Україна відкрила доступ до 16 нових експортних ринків.