  • пʼятниця

    7 березня, 2025

  • 19.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 19.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна експортуватиме нову продукцію до Китаю

Підписання угоди з Китаєм. Фото: МінагрополітикиПідписання угоди з Китаєм. Фото: Мінагрополітики

В Мінагрополітики підписали угоду з Китаєм про розширення українського аграрного експорту на китайський ринок.

Про це йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

Зазначається, що 6 березня підписана важлива угода з Китайською Народною Республікою. Документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до постачання на китайський ринок таких продуктів:

  • водних продуктів дикого вилову (риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах);
  • гороху.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль наголосив на важливості цих домовленостей для українських експортерів.

«Китай є одним із найбільших світових імпортерів сільськогосподарської продукції, і відкриття нових можливостей для українських виробників дозволить не лише збільшити валютні надходження, а й закріпити Україну як надійного постачальника якісної агропродукції на міжнародному ринку. Впевнений, ми заклали міцну основу для розширення співпраці, адже останній контракт з Китаєм був підписаний 5 років тому», — наголосив Віталій Коваль.

Підписання угоди з Китаєм. Фото: МінагрополітикиПідписання угоди з Китаєм. Фото: Мінагрополітики
Підписання угоди з Китаєм. Фото: МінагрополітикиПідписання угоди з Китаєм. Фото: Мінагрополітики

Згідно з прогнозами, реалізація цих домовленостей сприятиме зростанню експорту:

Виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. У 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 тисяч тонн, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 тисяч тонн. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.

Внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році склав 11,9 тисяч тонн, що на 6,2% більше, ніж у 2023 році. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі — до 19,9 тисяч тонн. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла 56,3 мільйона доларів США.

Раніше повідомлялося, що завдяки співпраці МЗС і Держпродспоживслужби у 2024 році Україна відкрила доступ до 16 нових експортних ринків.

Останні новини про: Експорт

Світовий оператор CMA CGM відновив рейси: контейнеровоз прибув до Одеського порту
Агроекспорт через Одещину та румунський кордон зріс: вантажів відправляють більше
Миколаївщина у 2024 році експортувала товарів майже на $900 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Мін’юст хоче конфіскувати боксити Дерипаски на ₴2 млрд з Миколаївського глиноземного заводу

Катерина Середа
новини

Безпечні школи: ще два ліцеї на Миколаївщині візьмуть участь у програмі Міносвіти

Аліна Квітко
новини

Розірвала одну повістку у кабінеті командира, а другу відмовилась підписувати: у військовій частині заявили, що повідомили Ладигу про виклик до суду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Кісельова виступила проти голосувань у zoom: Чому посадовці працюють в будівлі, а депутати онлайн?

Катерина Середа
новини

На сесії міськради Миколаєва провалили 3 земельні питання — депутат Панченко каже, що він проти заправок під виглядом кафе

Аліна Квітко

Останні новини про: Експорт

Миколаївщина у 2024 році експортувала товарів майже на $900 млн
Агроекспорт через Одещину та румунський кордон зріс: вантажів відправляють більше
Світовий оператор CMA CGM відновив рейси: контейнеровоз прибув до Одеського порту

Довіра українців до Зеленського зросла на тлі загострення відносин із США: опитування

«ФСБ вербує підлітків через інтернет. Бережіть своїх дітей», — Кім про нову схему російських спецслужб

5 годин тому

СБУ затримала чотирьох підозрюваних у коригуванні атак по Миколаєву

Головне сьогодні