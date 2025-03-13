Японія передала Херсону спецтехніку для ремонту доріг

Спецмашина, яку передали Херсону. Фото: Херсонська МВА

Комунальники Херсону отримали від японських партнерів спецмашину для ремонту доріг — дорожній різак.

Як повідомив начальник МВА Роман Мрочко, техніку передали на баланс комунального підприємства «Міське дорожнє управління». Це стало можливим завдяки співпраці адміністрації з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

«Завдяки співпраці Херсонської міської військової адміністрації та JICA парк нашого комунального підприємства «Міське дорожнє управління» поповнився машиною спеціального призначення — дорожнім різаком Sakai ER555F-S. Ми вдячні нашим японським партнерам і друзям за те, що постійно допомагають нам формувати матеріально-технічну базу для відбудови Херсонської громади», — йдеться в повідомленні.

Раніше комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало благодійну допомогу від Японського агентства міжнародного співробітництва.