Безкоштовна допомога: у Миколаєві відкрили простір для пошиву одягу та легких ремонтів
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
16:55, 14 березня, 2025
-
У пʼятницю, 14 березня, в Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ, де люди можуть самостійно або за допомогою майстра полагодити свої речі, а також орендувати інструменти для ремонту.
Як повідомляє кореспондентка «МикВісті», простір поділений на два відділи: швейний та з легкого побутового ремонту.
Швейний відділ обладнаний швейними машинками, оверлоком та іншими засобами для для пошиття або ремонту одягу. У відділі із побутового ремонту є станки, будівельні інструменти та електроприлади для ремонтних робіт незначної складності.
Послугами Соціального ХАБу можуть скористатися: люди похилого віку, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї, переселенці та люди, які опинилися в складних життєвих обставинах.
За словами координаторки гуманітарного напряму Анни Василенко, працівники простору за необхідністю можуть допомогти розібратися з користуванням приладів, здати в безоплатну оренду будівельні інструменти або викликати майстра для дрібного ремонту вдома.
«Люди можуть взяти безкоштовно в оренду інструменти, які знаходяться у ХАБі. Також майстри можуть порадити, який краще взяти інструмент і провести інструктаж по роботі з електроприладами. Інструменти можна орендувати до двох днів, це до 48 годин. Крім цього у нас є така активність, як виїзд майстра для дрібного ремонту», — розповідає Анна Василенко.
Соціальний ХАБ працюємо з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00, з 13:00 до 14:00 — перерва. Також за детальною інформацією можна звернутись за номером телефону: +38 050 449 53 22.
Проєкт реалізувала команда Благодійного Фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» спільно з німецькою гуманітарною організацією «Sign of Hope» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
Нагадаємо, у Миколаївському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді створюють сучасний освітній простір, де діти матимуть можливість розвивати свої навички в сфері екології.
Останні новини про: Міжнародна допомога