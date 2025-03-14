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Безкоштовна допомога: у Миколаєві відкрили простір для пошиву одягу та легких ремонтів

У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 14 березня, в Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ, де люди можуть самостійно або за допомогою майстра полагодити свої речі, а також орендувати інструменти для ремонту. 

Як повідомляє кореспондентка «МикВісті», простір поділений на два відділи: швейний та з легкого побутового ремонту. 

Швейний відділ обладнаний швейними машинками, оверлоком та іншими засобами для для пошиття або ремонту одягу. У відділі із побутового ремонту є станки, будівельні інструменти та електроприлади для ремонтних робіт незначної складності.

Послугами Соціального ХАБу можуть скористатися: люди похилого віку, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї, переселенці та люди, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»

За словами координаторки гуманітарного напряму Анни Василенко, працівники простору за необхідністю можуть допомогти розібратися з користуванням приладів, здати в безоплатну оренду будівельні інструменти або викликати майстра для дрібного ремонту вдома.

«Люди можуть взяти безкоштовно в оренду інструменти, які знаходяться у ХАБі. Також майстри можуть порадити, який краще взяти інструмент і провести інструктаж по роботі з електроприладами. Інструменти можна орендувати до двох днів, це до 48 годин. Крім цього у нас є така активність, як виїзд майстра для дрібного ремонту», — розповідає Анна Василенко.

Координаторка Анна Василенко. Фото: «МикВісті»Координаторка гуманітарного напряму Анна Василенко. Фото: «МикВісті»

Соціальний ХАБ працюємо з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00, з 13:00 до 14:00 — перерва. Також за детальною інформацією можна звернутись за номером телефону: +38 050 449 53 22.

Проєкт реалізувала команда Благодійного Фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» спільно з німецькою гуманітарною організацією «Sign of Hope» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»Координаторка Соціального ХАБу в Миколаєві Юлія Віхрях. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»Координаторка Соціального ХАБу в Миколаєві Юлія Віхрях. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відкрили Соціальний ХАБ для пошиву одягу та легких ремонтів. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у Миколаївському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді створюють сучасний освітній простір, де діти матимуть можливість розвивати свої навички в сфері екології.

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