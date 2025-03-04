Освітній центр E-STEM: молодь Миколаєва зможе досліджувати світ через науку, екологію та технології

Для молоді Миколаєва створюють освітній центр E-STEM. Фото: Ecosystem Ukraine

У Миколаївському обласному Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді створюють сучасний освітній простір, де діти матимуть можливість розвивати свої навички в сфері екології.

Як повідомляє Еcosystem Ukraine, міжнародний проєкт ЕcosySTEM реалізується в рамках Чорноморського басейнового транскордонного співробітництва Interreg NEXT.

Зазначається, що за допомогою освітнього простору миколаївські діти зможуть брати учать у міжнародних конкурсах та проєктах, щоб реалізувати власні інноваційні ідеї та стати частиною глобального процесу екологічної та наукової освіти.

«Вже зараз у навчальних класах встановлені сучасні меблі, кліматична техніка та оновлені комунікації. Наступний етап — встановлення необхідного обладнання для проведення тематичних уроків з робототехніки, аквапоніки, компостування відходів та інше», — йдеться у повідомленні.

Для молоді Миколаєва створюють освітній центр E-STEM. Фото: Ecosystem Ukraine

Для молоді Миколаєва створюють освітній центр E-STEM. Фото: Ecosystem Ukraine

За словами керівника Української Асоціації Центрів Підтримки Бізнесу Артема Ващиленка, основною метою проєкту є розбудова екосистем, створення навчальних центрів і проведення навчальних занять, щоб надати дітям знання для кращого розуміння екологічної відповідальності.

«Ця ініціатива також допомагає розвивати їхню творчість і навіть заохочує дружню конкуренцію через створення інноваційних проектів. Мета — зібрати цих дітей разом на великих міжнародних заходах, щоб продемонструвати свою роботу. Сподіваємося, що миколаївські діти також представлять свої яскраві проекти на цих заходах, адже Миколаїв — це завжди креативне місто», — додав він.

Також організатори проєкту для реалізації ініціативи залучили міжнародних партнерів. Зокрема, Екологічну асоціацію (IDEA Universal) у Туреччині, Фракійський університет Демокріта (DUTH) у Греції, Українську асоціацію центрів підтримки бізнесу (UABSC) в Україні та Інститут океанології Болгарської академії наук (IO-BAS) у Болгарії.

Для молоді Миколаєва створюють освітній центр E-STEM. Фото: Ecosystem Ukraine

Для молоді Миколаєва створюють освітній центр E-STEM. Фото: Ecosystem Ukraine

Нагадаємо, 24 січня, відбулось відкриття простору Українсько-данського молодіжного дому в Миколаєві. За словами директорки Українсько-данського молодіжного дому Юлі Арнфред Бойєсен, над створенням простору працювали протягом року.