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Підтримка молоді: у Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому

У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 24 січня, відбулось урочисте відкриття простору Українсько-данського молодіжного дому в Миколаєві.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

За словами директорки Українсько-данського молодіжного дому Юлі Арнфред Бойєсен, над створенням простору працювали протягом року.

«Говорячи про людський потенціал і молодь. Ми розпочали роботу миколаївського представництва рік тому. І ми побачили, скільки тут мотивованих, добрих людей, які дійсно готові змінювати місто на краще», — каже директорка.

Директорка Українсько-данського молодіжного дому Юлі Арнфред Бойєсен. Фото: «МикВісті»Директорка Українсько-данського молодіжного дому Юлі Арнфред Бойєсен. Фото: «МикВісті»

Також на офіційне відкриття завітав посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Він зазначив, що підтримка молодіжних ініціатив є важливою частиною співпраці між Україною та Данією.

«Протягом останніх трьох років я часто відвідував Миколаїв і зустрів тут багато молодих людей, і всі вони розповідали мені одну й ту ж історію: вони хотіли мати свій власний молодіжний простір... І я дуже щасливий, що нарешті цей день настав. Є цей чудовий молодіжний дім, повний молодих людей!», — наголосив Олє Егберг Міккельсен.

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»

Менеджерка молодіжного дому Дарʼя Фрич-Алчіна розповіла, що завдяки співпраці з Данією, для молоді організовують проєкти з обміну досвідом.

«У 2024 році було два обмінні проєкти в Данію, цього року ми плануємо мінімум шість обмінних поїздок в Данію. Також хочемо, щоб данці приїхали в Україну, або в Миколаїв, або в західну частину країни. Наші учасники, які були на міжнародних програмах, розповідають, що і данці зацікавлені в нас, і нам теж дуже цікаво дізнатися про їх життя», — говорить менеджерка молодіжного дому.

Молодь Миколаєва каже, що у просторі хоче проводити проєкти з лідерства і менеджменту, переглядати та обговорювати фільми, а також влаштовувати літературні вечори.

Фоторепортаж

У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»Голова правління Данського інституту культури Карстен Хаурум. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, у серпні молодь Миколаєва разом із представниками міської ради відвідали Королівство Данії в рамках проєкту «Демократична інтеграція молоді» задля обміну знаннями та стратегіями у сфері молодіжної політики. 

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