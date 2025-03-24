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Громада на Херсонщині отримала від Японії водовоз

Борозенська громада на Херсонщині отримала автоцистерну для перевезення питної води від японських партнерів. Вартість техніки понад 12 мільйонів гривень.

Як повідомили у Херсонській ОВА, спеціальний водовоз передали в межах Агентської угоди між Урядом України та компанією Crown Agents Japan Limited та реалізації японської грантової допомоги з програми економічного і соціального розвитку.

Борозенська громада отримала від Японії автоцистерну для питної води. Фото: Херсонська ОВАБорозенська громада отримала від Японії автоцистерну для питної води. Фото: Херсонська ОВА
Борозенська громада отримала від Японії автоцистерну для питної води. Фото: Херсонська ОВАБорозенська громада отримала від Японії автоцистерну для питної води. Фото: Херсонська ОВА

«Завдяки водовозу громада зможе забезпечити доставку чистої води до віддалених населених пунктів», — йдеться в повідомленні.

Раніше, комунальники Херсону отримали від японських партнерів спецмашину для ремонту доріг — дорожній різак.

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