Громада на Херсонщині отримала від Японії водовоз
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
18:04, 24 березня, 2025
-
Борозенська громада на Херсонщині отримала автоцистерну для перевезення питної води від японських партнерів. Вартість техніки понад 12 мільйонів гривень.
Як повідомили у Херсонській ОВА, спеціальний водовоз передали в межах Агентської угоди між Урядом України та компанією Crown Agents Japan Limited та реалізації японської грантової допомоги з програми економічного і соціального розвитку.
«Завдяки водовозу громада зможе забезпечити доставку чистої води до віддалених населених пунктів», — йдеться в повідомленні.
Раніше, комунальники Херсону отримали від японських партнерів спецмашину для ремонту доріг — дорожній різак.
Останні новини про: Міжнародна допомога