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Миколаївщина отримає автомобілі екстреної допомоги від ЄС та ПРООН

Лікарі біля нових автомобілів, які передали в рамках міжнародної допомоги. Фото: Херсонська ОВАЛікарі біля нових автомобілів, які передали в рамках міжнародної допомоги. Фото: Херсонська ОВА

Європейський Союз та ПРООН передали Україні 16 автомобілів швидкої допомоги для посилення екстреної медицини у громадах, постраждалих від війни. Спеціалізовані авто будуть направлені до восьми регіонів, зокрема на Миколаївщину та Херсонщину.

Як повідомили в ПРООН, загальна вартість придбаних автомобілів становить понад 910 тисяч доларів.

Зазначається, що вісім автомобілів типу B призначені для транспортування пацієнтів, які не перебувають у критичному стані, та надання базової медичної допомоги. Вони оснащені необхідним обладнанням для моніторингу життєвих показників, кисневою підтримкою та базовими реанімаційними засобами, включаючи дефібрилятор, електрокардіограф, пристрої для вимірювання артеріального тиску, сатурації та пульсу.

Крім того, вісім автомобілів типу C виконуватимуть роль реанімобілів та будуть використовуватися для надання допомоги у критичних ситуаціях, таких як серцеві напади, важкі травми чи інші невідкладні стани. Вони оснащені всім необхідним для стабілізації пацієнтів до прибуття в лікарню.

Слід зазначити, Херсонська ОВА вже повідомила, що до регіону надійшли три з цих спецавтівок в рамках проєкту.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська область отримала три автомобілі для медичних закладів за підтримки Данії та ПРООН, а також 9 автобусів від Нижньої Саксонії (Німеччина) для закладів освіти, культури і спорту.

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