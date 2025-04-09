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В Україну вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Дитина тримає прапор та іграшку. Ілюстративне фото: Ukrinform.uaДитина тримає прапор та іграшку. Ілюстративне фото: Ukrinform.ua

В Україну вдалося повернути трьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій території Херсонської області. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, серед врятованих — два хлопчики та 17-річна дівчина. Всі вони пережили тяжкі події під окупацією. Так, батька одного з хлопців загинув унаслідок жорстоких катувань з боку російських військових.

— Хороша новина  на підконтрольну Україні територію вдалося повернути три дитини з тимчасово окупованої Херсонщини. Це — два хлопчики та 17-річна дівчина. Діти пережили страшне. У 16-річного хлопця через жорстокі російські катування загинув батько. Їх вже зустріли на вільній землі і всі жахи для них — позаду, — написав Олександр Прокудін.

За його словами, з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 35 дітей із Херсонської області. 

Раніше повідомлялось, що з тимчасово окупованої території лівобережної Херсонської області вдалося повернути 11-річного хлопчика в Україну.

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