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З окупованої Херсонщини повернули 11-річного хлопчика, матір якого вбили росіяни

Україна повернула з окупованої Херсонщини 11-річного хлопчика, фото: ukrinform.uaУкраїна повернула з окупованої Херсонщини 11-річного хлопчика, фото: ukrinform.ua

З тимчасово окупованої території лівобережної Херсонської області вдалося повернути 11-річного хлопчика на підконтрольну Україні землю.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові вбили матір дитини на його очах. Після трагедії хлопця прихистила родичка, однак росіяни могли депортувати його в будь-який момент.

За його словами, наразі дитина перебуває у безпеці, під наглядом лікарів та психологів. Для нього шукають родину, яка зможе надати необхідну підтримку.

Операція з повернення хлопчика відбулася в межах президентської ініціативи «Bring Kids Back UA» за підтримки організації «Українська мережа за права дитини». Це вже 29-та дитина, яку вдалося повернути з окупованої частини Херсонщини цього року, йдеться в повідомленні.

Слід нагадати, що США обговорюють можливість повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, як один із ключових кроків для налагодження довіри між сторонами.

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