Британія та Норвегія передають Україні новий пакет військової допомоги майже на $600 млн

Міністри оборони України, Великої Британії та Франції на зустрічі у форматі Рамштайн, 11 квітня, Міноборони Великобританії

Україна отримає чергову партію військової допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 589 мільйонів доларів). Основну частину фінансування — 350 мільйонів фунтів — надає Велика Британія, а решту покриє Норвегія через Міжнародний фонд для України.

Про це повідомили у британському уряді.

У новий пакет входить 160 мільйонів фунтів на ремонт і обслуговування техніки, яку Британія вже передала Україні. Цю роботу виконуватимуть спільно британські компанії та українські підприємства.

Крім того, понад 250 мільйонів фунтів підуть на закупівлю сучасних FPV-дронів, радарів та протитанкових мін. Безпілотники закуповуватимуть як у британських, так і в українських виробників. Це частина ініціативи, відомої як «коаліція безпілотників».

Британський міністр оборони Джон Гілі заявив, що 2025 рік стане вирішальним, тому союзники мають забезпечити українських військових усім необхідним для захисту.

Загалом Велика Британія планує виділити 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України у 2025 році.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити тисячі британських солдатів в Україні, які можуть залишатися там протягом багатьох років.