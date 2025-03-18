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Британія готова розмістити своїх солдат в Україні на «довгі роки», — The Times

Кір Стармер. Фото: BloombergКір Стармер. Фото: Bloomberg

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер готовий розмістити тисячі британських солдатів в Україні, які можуть залишатися там протягом багатьох років.

Як повідомляє The Times, Стармер готовий взяти на себе безстрокове зобов'язання розміщення британських військ «на стільки, скільки буде потрібно» разом із західними союзниками для підтримання миру.

За даними видання, цього четверга в Лондоні відбудеться зустріч керівників оборонних відомств «коаліції охочих», на якій планують детально обговорити розташування миротворчих сил.

Близько шести країн, серед яких Великобританія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, розглядають можливість відправки до 30 000 військовослужбовців в Україну. Інші держави готові надати допомогу у вигляді зброї та логістичної підтримки.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що за підсумками переговорів із лідерами України та Франції досягнуто домовленості про розробку плану припинення бойових дій, який згодом буде представлений США.

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