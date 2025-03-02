Великобританія та Франція розробляють план припинення бойових дій в Україні, — Стармер
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- Марія Хаміцевич
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14:00, 02 березня, 2025
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що за підсумками переговорів із лідерами України та Франції досягнуто домовленості про розробку плану припинення бойових дій, який згодом буде представлений США.
В ефірі BBC глава британського уряду прокоментував напругу у відносинах між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, наголосивши, що «ніхто не хоче бачити таких конфліктів».
— Моя головна мета — налагодити мости та повернути увагу до головного питання. Ми домовилися, що Велика Британія, Франція та, можливо, ще кілька країн працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій, після чого його обговорять зі Сполученими Штатами, — заявив прем'єр.
Кір Стармер наголосив, що основна мета міжнародних зусиль — встановлення тривалого миру в Україні.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед початком переговорів із президентом Володимиром Зеленським у суботу ввечері запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну «стільки, скільки буде необхідно».
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