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Великобританія та Франція розробляють план припинення бойових дій в Україні, — Стармер

Кір Стармер, фото: Getty ImagesКір Стармер, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що за підсумками переговорів із лідерами України та Франції досягнуто домовленості про розробку плану припинення бойових дій, який згодом буде представлений США.

В ефірі BBC глава британського уряду прокоментував напругу у відносинах між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, наголосивши, що «ніхто не хоче бачити таких конфліктів».

— Моя головна мета — налагодити мости та повернути увагу до головного питання. Ми домовилися, що Велика Британія, Франція та, можливо, ще кілька країн працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій, після чого його обговорять зі Сполученими Штатами, — заявив прем'єр.

Кір Стармер наголосив, що основна мета міжнародних зусиль — встановлення тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед початком переговорів із президентом Володимиром Зеленським у суботу ввечері запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну «стільки, скільки буде необхідно».

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