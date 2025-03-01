Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно — Стармер

Володимир Зеленський і Кір Стармер під час зустрічі в Лондоні, 1 березня 2025 року

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед початком переговорів із президентом Володимиром Зеленським у суботу ввечері запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну «стільки, скільки буде необхідно».

Про це повідомляє BBC.

Перед початком переговорів Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримувати Україну «стільки, скільки буде необхідно», та що Британія непохитно й рішуче налаштована на досягнення сталого миру для України.

Володимир Зеленський подякував Кіру Стармеру за підтримку та висловив вдячність королю Чарльзу ІІІ за згоду прийняти його.

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«Ми дуже раді, що маємо таких партнерів і друзів», – сказав президент України.

Згідно з трансляціями, зокрема BBC, о 19:25 кортеж української делегації прибув на Даунінг-Стріт. Стармер зустрів Зеленського біля ганку.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом Укарїни Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні