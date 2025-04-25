Швеція допоможе відновити село на Херсонщині: йдеться не лише про будинки, а й про культуру

Наслідки російських атак по селу Зміївка, що на Херсонщині. Фото: Армія.інфо

Швеція планує відновити село Зміївка на Херсонщині, яке постраждала від російських обстрілів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками бізнес-форуму «Швеція — Україна: стале партнерство для зеленого відновлення».

— Швеція сприятиме у відновленні села Зміївка (Старошведське) Бериславської громади, що постраждала від російської агресії, з урахуванням безпекової ситуації. Йдеться не лише про відновлення будинків, а про відновлення ідентичності, культури та життя. Така співпраця — це про поглиблення зв'язків та посилення лідерства у відновленні та розвитку пошкоджених населених пунктів, — зазначив Олександр Прокудін.

В рамках заході підписали Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом Королівства Швеції, Херсонською ОВА та Бериславською МВА. Документ визначає основні напрями співпраці у сферах екологічної безпеки, енергетичної незалежності та інституційної підтримки громад.

Наслідки російських атак по селу Зміївка, що на Херсонщині. Фото: Армія.інфо

Окрему увагу на форумі приділили питанням інновацій у сфері відновлюваної енергетики. До початку повномасштабного вторгнення шведська компанія вже володіла й оперувала вітроелектростанціями на Херсонщині загальною потужністю понад 300 МВт.

— Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним досвідом військово-цивільного управління в умовах війни. Цей обмін посилить стійкість та готовність країни — партнера до будь-яких викликів, — розповів очільник Херсонської ОВА.

Раніше повідомлялось, що у селі Посад-Покровське на Херсонщині планують відновити 362 будинки до кінця осені цього року.