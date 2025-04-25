Швеція допоможе відновити село на Херсонщині: йдеться не лише про будинки, а й про культуру
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- Світлана Іванченко
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18:46, 25 квітня, 2025
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Швеція планує відновити село Зміївка на Херсонщині, яке постраждала від російських обстрілів.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками бізнес-форуму «Швеція — Україна: стале партнерство для зеленого відновлення».
— Швеція сприятиме у відновленні села Зміївка (Старошведське) Бериславської громади, що постраждала від російської агресії, з урахуванням безпекової ситуації. Йдеться не лише про відновлення будинків, а про відновлення ідентичності, культури та життя. Така співпраця — це про поглиблення зв'язків та посилення лідерства у відновленні та розвитку пошкоджених населених пунктів, — зазначив Олександр Прокудін.
В рамках заході підписали Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом Королівства Швеції, Херсонською ОВА та Бериславською МВА. Документ визначає основні напрями співпраці у сферах екологічної безпеки, енергетичної незалежності та інституційної підтримки громад.
Окрему увагу на форумі приділили питанням інновацій у сфері відновлюваної енергетики. До початку повномасштабного вторгнення шведська компанія вже володіла й оперувала вітроелектростанціями на Херсонщині загальною потужністю понад 300 МВт.
— Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним досвідом військово-цивільного управління в умовах війни. Цей обмін посилить стійкість та готовність країни — партнера до будь-яких викликів, — розповів очільник Херсонської ОВА.
Раніше повідомлялось, що у селі Посад-Покровське на Херсонщині планують відновити 362 будинки до кінця осені цього року.
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