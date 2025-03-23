До кінця осені у Посад-Покровському планують відновити понад 360 будинків

Зруйновані від численних обстрілів будинки в Посад-Покровському, фото: «МикВісті»

У селі Посад-Покровське на Херсонщині планують відновити 362 будинки до кінця осені 2025 року.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, темпи відбудови пришвидшать, щоб відповідати потребам людей. Наразі вже демонтовано 220 зруйнованих будівель, тривають тендерні процедури та розроблено нові проєкти.

У Посад-Покровському планують відновити 362 будинки, фото: Херсонська ОВА У Посад-Покровському планують відновити 362 будинки, фото: Херсонська ОВА У Посад-Покровському планують відновити 362 будинки, фото: Херсонська ОВА

Нещодавно Служба відновлення та розвитку інфраструктури Херсонщини оголосила шість тендерів для будівництва понад 200 нових будинків у селі.

Відбудова Посад-Покровського

Село Посад-Покровське, що розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей, 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.

Навесні 2023 року Посад-Покровське включили у проєкт з комплексної відбудови. Але роботи призупинили влітку 2024 року.

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Але згодом стало відомо, що Кабмін знову виділив гроші на відбудову села. Загалом впродовж 2025 року за державні кошти у селі планують відновити 100 будинків.

Станом на січень 2025 року у Посад-Покровському жоден будинок не відбудований на 100%. Більшість зі 120 об’єктів, над якими працювали, готові лише на 20%.

А у лютому 225 року голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин пообіцяв показати у 2025 році швидкий результат з відбудови села Посад-Покровське.

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