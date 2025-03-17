На відновлення 200 будинків у Посад-Покровському планують витратити більше пів мільярда гривень

Село Посад-Покровське на Херсонщині, лютий 2023 року, фото: «МикВісті»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області оголосила тендери на відбудову старих та будівництво нових будинків у селі Посад-Покровське.

У період з 3 по 14 березня на порталі Prozorro було опубліковано шість тендерів на загальну суму 583 мільйона гривень. Така вартість розрахована для будівництва 204 осель, пишуть «МикВісті».

На будівництво нових будинків Служба відновлення оголосила два тендери на 194,2 мільйона гривень та 204,2 мільйона гривень. Побудувати їх планують до 31 грудня 2025 року на вулицях Гусинській, Молодіжній, Полтавській, Южній, Зеленій, Покровській, Спортивній, Степовій, Херсонській.

Водночас Служба відновлення оголосила три тендери на відновлення зруйнованих будинків до 31 грудня 2025 року — за 36,2 мільйона гривень, 59,3 мільйона гривень, 38 мільйонів гривень. Йдеться про капітальний ремонт будинків на вулицях Гусинській, Полтавській, Зеленій, Покровській, Спортивній, Херсонській, Бобровського, Воєнній, Гагаріна, Дєдуха, Інгулецькій.

Ще 50,8 мільйона гривень планують витратити на відновлення зруйнованих будинків на вулицях Першого Травня. Приозерній, Садовій. Їх планують відбудувати за два роки — до 31 грудня 2026 року.

Всі шість закупівель проходять за процедурою відкритих торгів з особливостями. Наразі триває процес подання пропозицій. Підрядників почнуть обирати з 18 березня.

До цього повідомлялось, що уряд виділив 5,2 мільярда гривень на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів, серед яких — Посад-Покровське, розташований на межі Херсонської та Миколаївської областей.