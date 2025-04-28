КП «Миколаївпастранс» допомогло організувати дітям екскурсію Миколаєвом
- Пресреліз
•
- пресслужба КП «Миколаївпастранс»
-
•
-
20:55, 28 квітня, 2025
-
ГО «Могутні крила України» вкотре організувала дітям екскурсію Миколаєвом.
Цього разу для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Зоопарк, піцерія, розважальний центр — місця, куди запросили діток. Справжнім дивом було відвідування зоопарку, бо всі діти були тут вперше. Піцерія та розваги справили не менше позитивних вражень.
КП «Миколаївпастранс» за сприяння міського голови Олександра Сєнкевича безоплатно надало автобус, який забирав дітей та протягом дня возив їх на різні заходи та відвіз назад у Вознесенськ. Дякуємо нашому водієві Андрію Середі.
«Нам дуже приємно та почесно приєднуватися до таких чудових ініціатив. Це найменше, що ми можемо зробити для дітей. І ми дуже раді, що вихідний у діток був наповнений радістю, пригодами та щастям», — коментує директор КП Дмитро Тесленко.
Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі пресслужба КП «Миколаївпастранс».
Останні новини про: Миколаїв