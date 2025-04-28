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КП «Миколаївпастранс» допомогло організувати дітям екскурсію Миколаєвом

  • Пресреліз

  • пресслужба КП «Миколаївпастранс»

  • 20:55, 28 квітня, 2025

Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»

ГО «Могутні крила України» вкотре організувала дітям екскурсію Миколаєвом.

Цього разу для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Зоопарк, піцерія, розважальний центр — місця, куди запросили діток. Справжнім дивом було відвідування зоопарку, бо всі діти були тут вперше. Піцерія та розваги справили не менше позитивних вражень.

Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»
Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»

КП «Миколаївпастранс» за сприяння міського голови Олександра Сєнкевича безоплатно надало автобус, який забирав дітей та протягом дня возив їх на різні заходи та відвіз назад у Вознесенськ. Дякуємо нашому водієві Андрію Середі.

«Нам дуже приємно та почесно приєднуватися до таких чудових ініціатив. Це найменше, що ми можемо зробити для дітей. І ми дуже раді, що вихідний у діток був наповнений радістю, пригодами та щастям», — коментує директор КП Дмитро Тесленко.

Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»
Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»

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