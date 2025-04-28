КП «Миколаївпастранс» допомогло організувати дітям екскурсію Миколаєвом

Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»

ГО «Могутні крила України» вкотре організувала дітям екскурсію Миколаєвом.

Цього разу для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Зоопарк, піцерія, розважальний центр — місця, куди запросили діток. Справжнім дивом було відвідування зоопарку, бо всі діти були тут вперше. Піцерія та розваги справили не менше позитивних вражень.

Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс» Екскурсія для дітей-сиріт Вознесенської спеціалізованої школи. Фото: КП «Миколаївпастранс»

КП «Миколаївпастранс» за сприяння міського голови Олександра Сєнкевича безоплатно надало автобус, який забирав дітей та протягом дня возив їх на різні заходи та відвіз назад у Вознесенськ. Дякуємо нашому водієві Андрію Середі.

«Нам дуже приємно та почесно приєднуватися до таких чудових ініціатив. Це найменше, що ми можемо зробити для дітей. І ми дуже раді, що вихідний у діток був наповнений радістю, пригодами та щастям», — коментує директор КП Дмитро Тесленко.