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Люксембург надасть Україні €90 млн підтримки: на енергетику та оборону

Прапор Люксембургу. Фото: EUdocПрапор Люксембургу. Фото: EUdoc

Люксембург надасть десять мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки та 80 мільйонів військової допомоги України.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Меморандум про енергетичну підтримку підписали під час зустрічі з Віцепрем’єр-міністром, Міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав’є Беттелем.

За словами прем‘єр-міністра, кошти, передбачені у межах енергетичної підтримки, спрямують на реалізацію проєктів з відновлення та зміцнення енергетичної безпеки України.

Також сторони обговорили питання розвитку оборонного сектору. 

«Подякував за оборонну підтримку та участь Люксембургу у військових коаліціях. Говорили про розвиток інновацій у сфері оборонної промисловості наших країн та потреби України на полі бою. Цього року Люксембург планує виділити на військову допомогу Україні 80 мільйонів євро», — написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що міністерство оборони України отримало партію IT-обладнання, яке профінансували Нідерланди та Люксембург. Загальна вартість допомоги становить 7,5 мільйона євро. 

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