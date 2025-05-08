Італія інвестує €63 млн на відновлення Одещини: культура, медицина та агроінфраструктура

Одеська обласна філармонія. Фото закладу зі сторінки Facebook

Італія виділить понад 63 мільйони євро на реалізацію трьох масштабних проєктів в Одеському регіоні. Йдеться про відновлення об'єктів культурної спадщини, розвиток охорони здоров’я та модернізацію аграрної інфраструктури.

Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум.

Вона зазначила, що над підготовкою угод працювали кілька міністерств та установ, дотримуючись стандартів ЄС і законодавства України. Офіційне підписання угод заплановане у Римі.

«Уже більше чотирьох місяців ми ведемо перемовини з Італією щодо проєктів відновлення Одеського регіону. І сьогодні — фіналізуємо технічну частину, готуємося до підписання трьох угод на Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі», — написала Альона Шкрум.

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Перший проєкт передбачає надання гранту в розмірі 27,5 мільйонів євро на реставрацію ключових історичних об’єктів Одеси: Одеської філармонії (будівлі колишньої Нової біржі), Палацу Потоцьких, Палацу Абази та Літературного музею. Окрім збереження спадщини, ініціатива має на меті створити сучасні публічні простори для розвитку туризму.

Другий проєкт — пільговий кредит на 30 мільйонів євро терміном на 20 років. Зокрема, із перших 10 — без сплати тіла кредиту та під 0% річних. Кошти спрямують на будівництво нового корпусу обласної дитячої лікарні в Одесі. Він матиме 260 ліжок та вісім сучасних операційних, а сам проєкт вже внесений у систему відновлення DREAM.

Третій напрям — аграрна інфраструктура, Італія надасть 6,1 мільйон євро гранту на оновлення іригаційних систем в області.

«У час, коли посуха і зміна клімату створюють величезні виклики для аграрної сфери, — це питання не лише економіки, а й продовольчої безпеки», — переконана Альона Шкрум.

Раніше повідомлялось, що Італія виділить 45 мільйонів євро для реставрації пошкоджених архітектурних об’єктів Одеси. За ці кошти планується відремонтувати п’ять визначних пам’яток культури.