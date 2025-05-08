€1,7 млн: Швеція цьогоріч профінансує «Радіо Свобода»

Логотип Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Фото: Getty Images

Уряд Швеції ухвалив рішення виділити 20 мільйонів шведських крон «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» у 2025 році. Це приблизно 1,7 мільйонів євро або 1,8 мільйонів доларів.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій шведським урядом.

Як зазначається, Швеція вже кілька років поспіль входить до трійки найбільших донорів у світі, що підтримують незалежні ЗМІ.

«Протягом кількох років Швеція була третім найбільшим донором у світі для вільних та незалежних ЗМІ, і це рішення є частиною нашої постійної роботи з підтримки журналістів та незалежних ЗМІ. Після того, як США припинили підтримку «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода», люди в багатьох країнах ризикують втратити доступ до вільних ЗМІ. Підтримка Швецією «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» допомагає журналістам продовжувати транслювати незалежну та фактологічну інформацію в місцях, де свобода ЗМІ обмежена», — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Агентство США з глобальних медіа (USAGM) ухвалило рішення про замороження гранту для Радіо Свобода на суму 75 мільйонів доларів, що мав покривати фінансування до кінця фінансового року (вересень 2025).