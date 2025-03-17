У «Радіо Свобода» заявили, що США припинили фінансування

Президент і головний виконавчий директор «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» (RFE/RL) Стівен Капус заявив, що для медіа скасували федеральну грантову угоду, яка фінансувала глобальні операції.

Відповідна заява зʼявилася на сторінці медіа.

Про припинення фінансування 15 березня повідомило Агентство глобальних медіа США, яке керувало RFE/RL.

«Розірвання грантової угоди «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» стало би величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть закриття «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» через 75 років. Перемога наших супротивників зробила би їх сильнішими, а Америку слабшою», — наголосив Капус.

За його словами, протягом всього свого існування «Радіо Свобода» мало двопартійну підтримку у США.

«Радіо Свобода» мовить понад 20 мовами. Його метою проголошують незалежну журналістику, розслідування й підтримку демократії. За словами Капуса, програми RFE/RL щотижня охоплюють майже 50 мільйонів людей у ​​23 країнах.

Нагадаємо, співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) наказали знищити секретні документи та особові справи.