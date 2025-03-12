Працівникам USAID наказали знищити секретні документи: у США виникли побоювання щодо правових наслідків

USAID – Агентства США з міжнародного розвитку, фото: Getty Images

Співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) наказали знищити секретні документи та особові справи.

Виконувачка обов’язків виконавчого секретаря USAID Еріка Карр у службовому листі подякувала працівникам за очищення сейфів із засекреченими матеріалами та повідомила про організацію спеціального заходу з утилізації документів, пише BBC.

«Спочатку подрібніть якомога більше документів, мішки для спалювання залиште на той час, коли шредер стане доступним або потребуватиме перерви», — йдеться в листі.

Зазвичай такі документи знищуються у спеціальних центрах із дотриманням правил безпеки, однак у листі не уточнюється, чи були зроблені копії перед утилізацією.

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Американська асоціація дипломатичної служби (AFSA), яка представляє інтереси співробітників USAID, висловила занепокоєння щодо цього наказу. У профспілці заявили, що знищені документи можуть бути важливими для судових процесів, пов’язаних зі звільненнями працівників та припиненням фінансування агентства.

«Незаконне знищення федеральних записів може призвести до серйозних правових наслідків для будь-кого, хто порушить закон», — заявили у профспілці.

Юристи наголошують, що «Федеральний закон про архіви» (1950) встановлює чіткі правила знищення документів, зокрема вимогу створення резервних копій та ведення обліку знищених матеріалів. Однак у листі Еріки Карр таких деталей не було.

Раніше радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) не означає, що США поступляться впливом Китаю чи Росії на світовій арені.

Нагадаємо, 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».

Пізніше американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».

Також Білий дім опублікував список проєктів, на які виділяло кошти Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).Та назвали ц витрати «безглуздими».