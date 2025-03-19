Адміністрація Трампа подасть апеляцію на рішення суду, який заблокував ліквідацію USAID

USAID – Агентства США з міжнародного розвитку, фото: Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує оскаржити рішення федерального судді, який на невизначений термін заблокував ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пише CNN.

Суддя з окружного суду США в Меріленді постановив, що Департамент урядової етики (DOGE) не може більше розривати жодних контрактів чи грантів USAID, а також звільняти чи відправляти у відпустку інших працівників. Суддя також сказав, що Ілон Маск, схоже, перевищив свої повноваження виконавчої влади.

«Я гарантую вам, що ми будемо подавати апеляцію... У нас є нечесні судді, які руйнують нашу країну», — заявив Дональд Трамп.

DOGE був створений адміністрацією Трампа для оптимізації роботи федеральних агентств, а також скорочення державних витрат. У рамках своєї діяльності департамент ініціював закриття USAID. Вже на початку березня державний секретар США Марок Рубіо оголосив про закриття 83% програм USAID після перегляду витрат на іноземну допомогу.

Раніше повідомлялося, що співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) наказали знищити секретні документи та особові справи.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».

Також Білий дім опублікував список проєктів, на які виділяло кошти Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).Та назвали ц витрати «безглуздими».