Білий дім опублікував дані про витрати USAID, які назвав «безглуздими»

Програма USAID. Фото: Reuters

Білий дім опублікував список проєктів, на які виділяло кошти Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).Та назвали ц витрати «безглуздими».

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

«Протягом десятиліть Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було непідзвітним платникам податків, оскільки спрямовувало величезні суми грошей на безглузді — і в багатьох випадках зловмисні — улюблені проекти закоренілих бюрократів без жодного нагляду», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, наголосили у Білому домі, серед іншого USAID виділив:

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15 000 000 доларів на «просування рівності та інклюзивності у робочих колективах та ділових спільнотах Сербії»

70 000 доларів на постановку «мюзиклу DEI (різноманіття, справедливість, інклюзія)» в Ірландії

2 500 000 на електромобілі для В’єтнаму

47 000 доларів на «трансгендерну оперу» у Колумбії

32 000 на «трансгендерний комікс» у Перу

2 000 000 на зміну статі та «ЛГБТ-активізм» у Гватемалі

6 000 000 на фінансування туризму у Єгипті

сотні тисяч доларів для некомерційної організації, пов’язаної з терористичними організаціями

мільйони доларів на EcoHealth Alliance, який брав участь у дослідження в лабораторіях Уханю

сотні тисяч порцій їжі бойовикам Аль-Каїди в Сирії

фінансування друку «персоналізованих» контрацептивів та засобів контролю народжуваності у країнах, що розвиваються

сотні мільйоні доларів на фінансування «іригаційних каналів сільськогосподарського обладнання та навіть добрив, які використовують для підтримки вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані», що приносить користь Талібану

«Список буквально можна продовжувати і продовжувати — і все це відбувалось десятиліттями», — заявили у Білому домі.

Раніше повідомлялося, що обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відтепер виконує державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо на тлі намірів адміністрації Дональда Трампа закрити відомство.

Нагадаємо, 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».

Пізніше американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».