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Агенцію USAID передали під контроль Держдепу США

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Getty ImagesДержавний секретар США Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відтепер виконує державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо на тлі намірів адміністрації Дональда Трампа закрити відомство.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNN.

Зазначається, що під час візиту до Ель-Сальвадору Рубіо заявив журналістам, що є виконувачем обовʼязків USAID, і звинуватив агентство у «порушенні субординації».

«Це припиниться і цьому буде покладено край», — наголосив він.

Раніше американський мільярдер Ілон Маск заявив, що говорив з Дональдом Трампом про USAID, і президент нібито погодився, що «ми повинні його закрити».

Наразі штаб-квартиру агентства у Вашингтоні тим часом зачинили, а співробітники отримали електронного листа з проханням залишатися вдома. Також було видалено акаунти USAID у соцмережах і припинено роботу його сайту.

Нагадаємо, 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».

Пізніше американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».

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