Скорочення фінансування USAID може призвести до загибелі понад 14 мільйонів людей до 2030 року, — дослідження
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- Даріна Мельничук
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11:33, 01 липня, 2025
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Скорочення або скасування фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) може стати причиною понад 14 мільйонів смертей до 2030 року.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet, на яке посилається агентство Reuters.
Дослідники зазначають, що за останні два десятиліття програми USAID сприяли запобіганню понад 91 мільйону смертей у світі, зокрема близько 30 мільйонів — серед дітей. У разі зниження фінансування кількість запобіжних смертей різко скоротиться.
Очікується, що припинення фінансування може призвести до 14 мільйонів додаткових смертей, у тому числі 4,5 мільйона — серед дітей віком до п’яти років.
«Наші оцінки показують: якщо різке скорочення фінансування, оголошене і впроваджене в першій половині 2025 року, не буде скасоване, до 2030 року може статися приголомшлива кількість смертей, яких можна було б уникнути», — йдеться у публікації.
У дослідженні наголошується, що фінансова підтримка USAID є ключовою для розвитку охорони здоров’я, зокрема в країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Особливо критично це для держав Африки, де допомога агентства сприяє збереженню життя.
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