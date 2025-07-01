Скорочення фінансування USAID може призвести до загибелі понад 14 мільйонів людей до 2030 року, — дослідження

Скорочення фінансування USAID може призвести до мільйонів смертей до 2030 року, фото: Getty Images

Скорочення або скасування фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) може стати причиною понад 14 мільйонів смертей до 2030 року.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet, на яке посилається агентство Reuters.

Дослідники зазначають, що за останні два десятиліття програми USAID сприяли запобіганню понад 91 мільйону смертей у світі, зокрема близько 30 мільйонів — серед дітей. У разі зниження фінансування кількість запобіжних смертей різко скоротиться.

Очікується, що припинення фінансування може призвести до 14 мільйонів додаткових смертей, у тому числі 4,5 мільйона — серед дітей віком до п’яти років.

«Наші оцінки показують: якщо різке скорочення фінансування, оголошене і впроваджене в першій половині 2025 року, не буде скасоване, до 2030 року може статися приголомшлива кількість смертей, яких можна було б уникнути», — йдеться у публікації.

У дослідженні наголошується, що фінансова підтримка USAID є ключовою для розвитку охорони здоров’я, зокрема в країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Особливо критично це для держав Африки, де допомога агентства сприяє збереженню життя.

Раніше повідомлялось, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити зовнішню допомогу США «суттєво порушило» постачання препаратів для лікування ВІЛ-інфекції у вісім країн, які незабаром можуть залишитися без цих життєво важливих ліків.