Україна та ще сім країн можуть залишитися без ліків проти ВІЛ через скорочення USAID, — Reuters

В Україні та ще семи країнах може закінчитися лікування від ВІЛ. Фото: USAID

Рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити зовнішню допомогу США «суттєво порушило» постачання препаратів для лікування ВІЛ-інфекції у вісім країн, які незабаром можуть залишитися без цих життєво важливих ліків.

Про це повідомляє Reuters.

Так, можуть вичерпати свої запаси препаратів для лікування ВІЛ у найближчі місяці Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна.

«Зрив програм боротьби з ВІЛ може звести нанівець 20 років прогресу», — заявив на прес-конференції Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Він додав, що це може призвести до понад 10 мільйонів додаткових випадків інфікування ВІЛ та трьох мільйонів смертей, пов'язаних з ВІЛ.

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Координована ВООЗ Глобальна мережа лабораторій кору та краснухи, яка налічує понад 700 лабораторій по всьому світу, також стоїть перед загрозою закриття, повідомляє агентство.

«Сполучені Штати несуть «відповідальність за те, щоб якщо вони припиняють пряме фінансування країн, то робили це впорядковано і гуманно, що дозволить їм знайти альтернативні джерела фінансування», — заявив Тедрос Адханом Гебрейесус.

Дефіцит фінансування також може призвести до закриття 80% підтримуваних ВООЗ закладів охорони здоров'я в Афганістані, йдеться в окремій заяві ВООЗ.

Станом на 4 березня 167 медичних установ закрилися через брак фінансування, і без термінового втручання до червня можуть закритися ще понад 220 закладів.

Нагадаємо, що очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що призупинення фінансування програм Агентства федерального уряду США (USAID) суттєво не вплинуло на реалізацію проєктів в регіоні.

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Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала вказівку призупинити всі проєкти та пов'язані з ними видатки.

Вже 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги». Водночас співробітникам USAID наказали знищити секретні документи та особові справи.

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, за які раніше відповідало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).