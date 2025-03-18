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Кім каже, що призупинення фінансування США «майже не зачепило» Миколаївщину

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВістіОчільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «МикВісті

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що призупинення фінансування програм Агентства федерального уряду США (USAID) суттєво не вплинуло на реалізацію проєктів в регіоні. 

Про це очільник ОВА повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини», пишуть «МикВісті»

— Зменшення чи відмова від проєкту USAID Миколаївщину майже не зачепило. Там є ветеранська програма на 100 тисяч гривень, яку ми зараз підхопили, тобто все у нас добре за цією програмою, — сказав Віталій Кім

Він також додав, що в регіоні продовжують роботу над проєктами щодо захисту критичної інфраструктури та нарощують потужності.

— На останній нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що є план з укріплення енергонезалежності нашої області, в тому числі міста. Ми його зараз прораховуємо, щоб наступного року ще диверсифікованіше та безпечніше підійти до опалювального сезону, — додав Віталій Кім.

Читайте також статтю «МикВісті» «Через призупинення фінансування США у Миколаєві заморожують проєкти на мільйони доларів: які саме?».

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала вказівку призупинити всі проєкти та пов'язані з ними видатки.

Вже 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги». Водночас співробітникам USAID наказали знищити секретні документи та особові справи.

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, за які раніше відповідало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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