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У Білому домі пояснили, чому скорочують міжнародну гуманітарну допомогу

USAID, фото: portal.lviv.uaUSAID, фото: portal.lviv.ua

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) не означає, що США поступляться впливом Китаю чи Росії на світовій арені.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

За його словами, деякі програми USAID «не відповідають стратегічним інтересам або баченню президента», а значна частина коштів не доходить до тих, хто їх потребує.

«Між великими підрядниками, субпідрядниками та місцевими структурами гроші використовуються нерозумно», — наголосив Марк Волц.

Він також підкреслив, що гуманітарну допомогу США потрібно переорієнтувати відповідно до зовнішньополітичних пріоритетів Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відтепер виконує державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо на тлі намірів адміністрації Дональда Трампа закрити відомство.

Нагадаємо, 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».

Пізніше американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».

Також Білий дім опублікував список проєктів, на які виділяло кошти Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).Та назвали ц витрати «безглуздими».

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