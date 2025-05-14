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Папа Римський готовий виступити посередником у мирних переговорах

Папа Римський Лев XIV. Фото: VaticannewsПапа Римський Лев XIV. Фото: Vaticannews

Папа Римський Лев XIV висловив готовність стати посередником у мирних переговорах між країнами, що перебувають у стані війни. 

Про це він заявив під час зустрічі з представниками 23 християнських церков Сходу, повідомляє Vaticannews.

Понтифік згадав про збройні конфлікти в Україні, Святій Землі, Тиграї та інших регіонах, наголосивши на глибоких людських трагедіях, що розгортаються у цих частинах світу.

— Святий Престол існує для того, щоб вороги могли зустрітися і подивитися один одному в очі, щоб народи могли знову відкрити для себе надію і гідність, на яку вони мають право, гідність миру... Я зроблю все, що в моїх силах, щоб поширювати мир, — заявив Папа Римський.

Звертаючись безпосередньо до народів світу та їхніх лідерів, Папа Лев звернувся з щирим закликом: «Давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте проведемо переговори!».

Він зазначив, що «війна ніколи не є неминучою», і закликав до відмови від зброї, «яка не вирішує проблеми, а лише ускладнює їх».

раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський розглядає можливість зустрічі з новообраним Папою Римським Левом XIV у неділю, 18 травня. Водночас він наголосив, що цей візит відбудеться лише у разі сприятливого розвитку переговорів з Росією.

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