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Зеленський може зустрітися з Папою Римським у неділю

Папа Римський Лев XIV, фото: Getty ImagesПапа Римський Лев XIV, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість зустрічі з новообраним Папою Римським Левом XIV у неділю, 18 травня. Водночас він наголосив, що цей візит відбудеться лише у разі сприятливого розвитку переговорів з Росією.

Він зауважив, що поки зарано говорити остаточно, адже події найближчих днів можуть істотно вплинути на плани, пише Liberation.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі Reuters, Володимир Зеленський планує відвідати інтронізаційну месу новообраного Папи Лева XIV, яка відбудеться у Ватикані 18 травня. Очікується, що на ній будуть присутні численні світові лідери

Нагадаємо, що у понеділок президент провів телефонну розмову з Папою, під час якої запросив його до України. Він наголосив, що приїзд понтифіка став би важливим сигналом підтримки для українців. За словами глави держави, хоча це була перша їхня розмова, вона відзначалася теплом і конструктивністю.

Напередодні папа Римський Лев XIV у своєму першому недільному благословенні закликав до «якнайшвидшого справжнього миру» в Україні.

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