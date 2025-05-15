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Анкара готова прийняти Путіна і Зеленського, коли вони будуть готові, — Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Офіс Президента УкраїниРеджеп Таїп Ердоган. Фото: Офіс Президента України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара готова прийняти лідерів України та Росії для прямих переговорів, щойно вони будуть до цього готові. 

Про це повідомляє агентство «Анадолу».

Він наголосив на «історичній можливості» для початку переговорів, висловивши підтримку як технічному рівню діалогу, так і зустрічам на рівні лідерів держав.

«Глава держави висловив готовність Туреччини прийняти лідерів двох країн, коли вони будуть готові», — йдеться в повідомленні.

Ердоган також заявив, що першочерговим завданням має стати досягнення базових принципів для зупинки бойових дій, аби запобігти подальшим жертвам серед цивільного населення.

Раніше Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі.

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