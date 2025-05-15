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Зеленський у Туреччині оцінив делегацію від РФ, назвавши її «бутафорською»

Президент України Володимир Зеленський говорить з журналістами після прибуття в Анкару, Туреччина, 15 травня 2025 року. Фото: REUTERS/Huseyin HayatseverПрезидент України Володимир Зеленський говорить з журналістами після прибуття в Анкару, Туреччина, 15 травня 2025 року. Фото: REUTERS/Huseyin Hayatsever

Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари, де заплановані зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Під час короткого виступу він назвав «бутафорним» рівень делегації РФ.

Трансляцію прибуття президента опублікувало «Суспільне».

Разом із ним до Туреччини приїхали глава Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Ігор Жовква та Ігор Брусило, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Під час короткої пресконференції він назвав російське представництво на переговорах «бутафорським» і заявив, що Україна ще визначатиме свою подальшу позицію.

«Рівень руських поки що мені офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень», — сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що спершу проведе зустріч із Реджепом Тайїпом Ердоганом, а потім ухвалить рішення щодо наступних кроків у переговорах з Росією.

«Я думаю, в нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Туреччині з колегами з Німеччини, Польщі та Франції — Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем і Радославом Сікорським.

Як пише пресслужба Кремля, очолить делегацію Володимир Мединський — помічник Путіна, який уже представляв Росію на переговорах із Україною у 2022 році. До складу делегації також увійшли заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, начальник головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Хоча раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що чекає саме на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

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