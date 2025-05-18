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Leopard, морські дрони та Cerber: Бельгія передасть Україні допомогу на €1 млрд

Танк Leopard 1A5. Ілюстративне фото: МілітарнийТанк Leopard 1A5. Ілюстративне фото: Мілітарний

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен розповів деталі військового пакету допомоги Україні на один мільярд євро, який планують передати у 2025 році. 

Про це повідомляє бельгійське видання TIJD.

Як зазначив міністр, переважна частина допомоги має бельгійське походження.

— Важливо, що значна частина цієї підтримки — загалом 645 мільйонів євро — реалізується через бельгійські компанії. Виробництво силами власної індустрії означає, що значна частина коштів повертається до нашої економіки та підтримує зайнятість у нашому оборонному секторі, — заявив Тео Франкен.

За даними видання, Україна може отримає сто броньованих карет швидкої допомоги та транспортних вантажівок Unimog.

Зазначається, що Бельгія планує передати п’ять безпілотних морських апаратів, дрони, медичне обладнання, прилади нічного бачення та захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз. Також передадуть понад 16 тисяч одиниць зброї та пістолетів, а також двадцять модернізованих зенітних систем типу Cerber і танк Leopard з оновленою баштою для тестування.

Бельгія також інвестує в підготовку українських техніків з технічного обслуговування в рамках коаліції F-16 у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю.  

Раніше повідомлялось, що до кінця 2028 року Україна отримає 150 мільйонів євро фінансової допомоги від Бельгії. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, підготовку до зимового періоду та інші ключові напрями.

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