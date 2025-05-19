Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на понад €500 млн
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- Світлана Іванченко
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3:26, 19 травня, 2025
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Данія виділила 26-й пакет військової допомоги для України вартістю приблизно 4,2 мільярда данських крон, це понад 560 мільйонів євро.
Про це повідомили у данському міністерстві оборони.
Зазначається, що пакет фінансується в межах військової підтримки Українського фонду та з Європейського фонду миру (EPF) і розрахований на 2025-2028 роки.
— З данського боку, ми робимо все можливе, щоб надати Україні найкращі карти в руках як на полі бою, так і в переговорній кімнаті. Найкраще, що ми можемо зробити тут і зараз, це збільшити військову підтримку України й зміцнити обороноздатність України», — наголосив міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен.
Україна отримає нові артилерійські системи й боєприпаси, а ще кошти скерують на оснащення Повітряних сил ЗСУ і збільшення обсягів навчання.
З фонду для України на 2023-2028 роки виділили 66,1 мільярдів данських крон.
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