Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на понад €500 млн

Прапори Данії та України. Архівне фото: «МикВісті»

Данія виділила 26-й пакет військової допомоги для України вартістю приблизно 4,2 мільярда данських крон, це понад 560 мільйонів євро.

Про це повідомили у данському міністерстві оборони.

Зазначається, що пакет фінансується в межах військової підтримки Українського фонду та з Європейського фонду миру (EPF) і розрахований на 2025-2028 роки.

— З данського боку, ми робимо все можливе, щоб надати Україні найкращі карти в руках як на полі бою, так і в переговорній кімнаті. Найкраще, що ми можемо зробити тут і зараз, це збільшити військову підтримку України й зміцнити обороноздатність України», — наголосив міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен.

Україна отримає нові артилерійські системи й боєприпаси, а ще кошти скерують на оснащення Повітряних сил ЗСУ і збільшення обсягів навчання.

З фонду для України на 2023-2028 роки виділили 66,1 мільярдів данських крон.

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