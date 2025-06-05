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Оборонну підтримку України за «данською моделлю» у 2025 році збільшать до €1,3 млрд

Зустріч представників Міністерства оборони України та Міністерства оборони Данії. Фото: Рустем УмєровЗустріч представників Міністерства оборони України та Міністерства оборони Данії. Фото: Рустем Умєров

У 2025 році оборонна підтримка України за «данською моделлю» зросте до 1,3 мільярда євро. Частину цих коштів нададуть за рахунок прибутків від заморожених активів Російської Федерації.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Перший транш — 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії — надійде вже найближчим часом. Ці кошти спрямують на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет і протитанкових засобів.

За словами Рустема Умєрова, «данська модель» — це прямий механізм підтримки українського оборонно-промислового комплексу, який свідчить про довіру до армії України та визнання потенціалу вітчизняних виробників.

Також, за його словами, готуються нові стратегічні рішення для інвестицій українських компаній у країнах формату «Рамштайн» та для запуску виробництв європейських оборонних компаній в Україні.

Нещодавно Данія виділила 26-й пакет військової допомоги для України вартістю приблизно 4,2 мільярда данських крон, це понад 560 мільйонів євро.

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