Швеція передасть Херсонщині 40 систем очищення води

Діти набирають питну воду у Комишанах на Херсонщині. Фото: Суспільне Херсон

Швеція допоможе Україні з доступом до чистої води та передасть близько 40 сучасних систем очищення. Першим регіоном, де стартує цей проєкт, стане Херсонщина.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ініціатива стала можливою завдяки Меморандуму про співпрацю.

Першу установку планують встановити у Великій Олександрівці, аби забезпечити мешканців якісною питною водою.

— Швеція вже давно є важливим партнером для Херсонщини. І сьогодні ми зробили ще один крок до розширення нашої співпраці, — зазначив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що Швеція планує відновити село Зміївка на Херсонщині, яке постраждала від російських обстрілів.