Ізраїль передав Україні системи Patriot, які отримав від США, — посол

Система ППО Patriot. Фото: Getty Images

Ізраїль надавав Збройним силам України системи Patriot, які ізраїльська армія колись отримала від США.

Про це в інтерв’ю сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Він зазначив, що на початку 90-х років система Patriot врятувала Ізраїль, коли Ірак завдавав ракетних ударів по ізраїльській території.

— Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда, — сказав Міхаель Бродський.

Бродський зазначив, що завжди намагався побудувати діалог зі своїми колегами щодо питання війни в Україні. Посол сподівається, що до завершення його дипломатичної місії в Україні вдасться досягти миру.

Раніше, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за 15 мільярдів доларів, а європейські партнери готові допомогти з фінансуванням.