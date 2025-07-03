Швеція виділить понад $150 млн на нові артилерійські системи та техніку для України

Швеція виділить понад $150 млн на військову допомогу Україні. Ілюстративне фото: Getty Images

Швеція виділить 1,5 мільярда шведських крон (понад 150 мільйонів доларів) на нові військові можливості для України. Зокрема, йдеться про стволи для САУ Archer та інші засоби.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

«Уряд ухвалив рішення виділити 1,5 мільярда шведських крон з пакетів підтримки 18 і 19 на нові військові можливості для України. Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні і підводні засоби, а також більшу матеріально-технічну підтримку», — зазначив Пол Йонсон.

За його словами, установка Archer виявилася дуже ефективною в Україні і тому зараз потребує нових артилерійських стволів.

«Також будуть закуплені вантажівки Volvo і Scania, а ще нова контейнерна система для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання», — додав міністр оборони.

Нагадаємо, Швеція допоможе Україні з доступом до чистої води та передасть близько 40 сучасних систем очищення. Першим регіоном, де стартує цей проєкт, стане Херсонщина.