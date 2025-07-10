ЄС оголосив про новий пакет допомоги на €2,3 млрд для відновлення України

ЄС оголосив про новий пакет допомоги для відновлення України. Ілюстративне фото: Eureporter

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет на 2,3 мільярди євро для підтримки зусиль України з відновлення та реконструкції.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

— Підписавши угоди на суму 2,3 мільярди євро, ми прагнемо мобілізувати до 10 мільярдів євро інвестицій для відбудови будинків, повторного відкриття лікарень, відродження бізнесу та енергетичної безпеки. Це солідарність у дії. Україна щодня наближається до ЄС — в енергетиці, освіті, роумінгу та культурі. Європа підтримує Україну — сьогодні й завтра, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Зазначається, що новий пакет угод, підписаних з міжнародними та двосторонніми державними фінансовими установами в рамках Ukraine Investment Framework, включає 1,8 мільярди євро кредитних гарантій та 580 мільйонів євро грантів.

Ці кошти, зокрема, підуть на:

підтримку малого та середнього бізнесу (500 мільйонів євро у вигляді гарантій та грантів);

масштабні проєкти приватного сектору в ключових секторах, таких як енергетика, транспорт та виробництво (600 мільйонів євро);

муніципальну інфраструктуру в районах, постраждалих від війни, включаючи охорону здоров'я, міську мобільність та житло (520 мільйонів євро);

на стабілізацію енергомережі України, відновлення потужностей відновлюваної енергії та підвищення енергоефективності (265 мільйонів євро);

ремонт та відбудову критичної інфраструктури, включаючи житло, лікарні та медичні заклади (310 мільйонів євро).

Із запуском цих нових інвестиційних програм загальні зобов’язання ЄС за Ukraine Investment Framework тепер становлять 5,7 мільярдів євро. Очікується, що ці зобов’язання залучать понад 18 мільярдів євро інвестицій.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз виділить додаткових 900 мільйонів євро з надзвичайних доходів з заморожених активів Росії на закупівлю зброї та боєприпасів для України, збільшуючи загальну недавню підтримку оборонної промисловості України до 3,3 мільярдів євро.