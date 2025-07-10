Зеленський заявив про готовність Італії взяти патронат над відбудовою Одеси

Володимир Зеленський, перша леді та Джорджа Мелоні. Фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Італія готова взяти патронат над відбудовою Одеси.

Про це він сказав під час міжнародної конференція України — Ukraine Recovery Conference 2025.

Він подякував Італії та її прем’єрці Джорджі Мелоні за організацію заходу та послідовну підтримку України.

— Рівень рішень та зустрічей справді високий. Посилюємо майбутнє України разом, — сказав Володимир Зеленський.

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Глава держави окреслив нинішні пріоритети України — це посилення протиповітряної оборони та розвиток виробництва дронів.

— Будемо раді бачити італійські інвестиції в усе те, що зараз захищає життя в Україні і потім буде берегти Італію. Також продовжуємо працювати над санкціями та нашою євроінтеграцією: потрібне прискорення. Дякую Італії за готовність допомагати, — сказав президент України.

Окремо Зеленський подякував за готовність Італії долучитися до процесу відбудови України, зокрема Одеси.

— Цінуємо готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси, — додав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, Італія виділить понад 63 мільйони євро на реалізацію трьох масштабних проєктів в Одеському регіоні. Йдеться про відновлення об'єктів культурної спадщини, розвиток охорони здоров’я та модернізацію аграрної інфраструктури.