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Ветерани війни та родини військових з Миколаєва отримали сертифікати на житло

У Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВА

У п’ятницю, 11 липня, в Миколаєві вручили сертифікатів на купівлю житла для ветеранів війни та родин загиблих захисників України.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У 2025 році Міністерство у справах ветеранів України виділило 3,9 мільярда гривень на забезпечення житлом 1587 ветеранів та їхніх родин. На Миколаївщину з цієї суми надійшло 108,4 мільйона гривень — цього достатньо, аби надати житло 42 сім’ям ветеранів і загиблих військових.

Сертифікати дозволяють самостійно обрати житло — як на первинному, так і на вторинному ринку, за умови, що будинок введений в експлуатацію.

Програма реалізується за підтримки Президента України, Кабміну, Міністерства у справах ветеранів та за фінансової допомоги Євросоюзу в межах Ukraine Facility.

Після вручення сертифікатів відбулося неформальне спілкування з ветеранами, під час якого обговорили нагальні питання соціальної підтримки та потреби учасників бойових дій.

У Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВА
У Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві ветерани війни та родини загиблих захисників отримали сертифікати на житло. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, Миколаїв отримає 150,3 мільйона гривень з держбюджету на розробку проєктів для ремонту багатоповерхівок, пошкоджених через війну.

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