Україна отримає обладнання для ППО на $180 млн від США
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- Марія Хаміцевич
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9:03, 25 липня, 2025
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США передадуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на суму 180 мільйонів доларів.
Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США.
До постачання не входить основне оборонне обладнання. Україна отримає:
- модифікації та технічне обслуговування;
- запасні частини;
- витратні матеріали й аксесуари;
- підтримку ремонту та повернення;
- навчання персоналу й навчальне обладнання;
- інженерно-технічну та логістичну підтримку від уряду США та підрядників;
- інші пов’язані послуги.
Агентство не уточнює, хто оплатить це постачання.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.