Україна отримає обладнання для ППО на $180 млн від США

США передадуть Україні обладнання для ППО. Фото: wikipedia

США передадуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на суму 180 мільйонів доларів.

Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США.

До постачання не входить основне оборонне обладнання. Україна отримає:

модифікації та технічне обслуговування;

запасні частини;

витратні матеріали й аксесуари;

підтримку ремонту та повернення;

навчання персоналу й навчальне обладнання;

інженерно-технічну та логістичну підтримку від уряду США та підрядників;

інші пов’язані послуги.

Агентство не уточнює, хто оплатить це постачання.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.