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Литва планує виділити €30 млн на закупівлю систем Patriot для України

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне та міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Dovilė Šakalienė / FacebookМіністерка оборони Литви Довіле Шакалієне та міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Dovilė Šakalienė / Facebook

Литва заявила про готовність долучитися до закупівлі американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. На це планують виділити до 30 мільйонів євро.

Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне за підсумками зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

За її словами, під час переговорів вона підтвердила підтримку рішенню президента США Дональда Трампа постачати американську зброю в Україну коштом країн НАТО.

«Литва готова взяти участь у постачанні систем Patriot для України. На цю мету плануємо виділити до 30 мільйонів євро», — написала Довіле Шакалієне.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження щодо постачання трьох систем протиповітряної оборони Patriot, але загалом має запит на десять.

Раніше повідомлялося, що Німеччина та США домовилися надати Україні п’ять додаткових Patriot.

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